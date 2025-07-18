Türkiye organ bağışında dünyayı solladı!

Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Nilgün Bilal, Türkiye’nin canlı vericili nakillerde dünya genelinde büyük başarı elde ettiğini açıkladı. Bilal, “Dünyada canlı vericili böbrek ve karaciğer naklinde bir ve ikinci sıradayız.” dedi.

Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Koordinatörü olan Bilal, son dönemde organ bağışı konusunda dikkat çekici bir hareketlilik yaşandığını da belirtti.

KADAVRADAN BAĞIŞ HALA YETERSİZ

Bilal, organ nakli konusunda olumlu gelişmelere rağmen bağışların hâlâ yeterli seviyede olmadığını dile getirdi. “Sağlık Bakanlığının ulusal bekleme listesinde 35 binin üzerinde hasta bulunuyor. Bunun 25 bini böbrek bekliyor. Onun dışında kalp, akciğer, karaciğer, kompozit doku bekleyen hastalar var.” ifadelerini kullandı.

Kadavradan bağışların istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Bilal, “Bunca çabaya rağmen ülkemizde ölümden sonra organ bağışlama kültürü henüz tam olarak yerleşmedi.” dedi.

BAĞIŞ ORANLARINDA ARTIŞ VAR

2024 yılında beyin ölümü gerçekleşen kişilerden organ bağış oranı yüzde 17,5 olarak gerçekleşmişti. Ancak Bilal’in verdiği bilgilere göre bu oran, 2025’in ilk altı ayında yüzde 22,5’e yükseldi. Bu artış, yoğun eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına bağlanıyor.

Bilal, “Geçmiş yıllara baktığımızda 2025’te organ bağışı konusunda hareketliliğimiz var. Bu da çok sevindirici. İleriye yönelik daha iyi olacağını gösteriyor.” dedi.

Organ bağışında en yüksek oranlara sahip bölgeler de açıklandı. Bilal, “Antalya, Türkiye’nin 9 bölge koordinasyon merkezi arasında en yüksek bağış oranına sahip. İlk üçte Antalya, Bursa ve Samsun yer alıyor.” bilgisini paylaştı.

Bilal, vatandaşlara önemli bir çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Organ bağışlamak büyük bir iyilik. Ama ölmüş bir yakınınızın, tanımadığınız insanlara organını bağışlamak en büyük erdem. O yüzden herkesin hayattayken, öldükten sonrası için organ bağışı vasiyetinde bulunması önemli.”