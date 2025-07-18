Uzman doktor uyardı: Yaz sıcakları burun kanamasını tetikliyor!

Yaz sıcaklarıyla birlikte artış gösteren burun kanamaları hakkında uyarıda bulunan KBB Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, 20 dakikadan uzun süren kanamalarda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Uzman doktor uyardı: Yaz sıcakları burun kanamasını tetikliyor!
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Denizli Özel Egekent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, yaz aylarında sıkça karşılaşılan burun kanamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sıcak havalarda burun mukozasının kuruyup çatlamasının kanamayı tetiklediğini belirten Dr. Çerçi, bu durumun özellikle çocuklar ve yaşlılar için daha riskli olduğunu ifade etti.

KLİMAYA VE SUSUZLUĞA DİKKAT

Dr. Çerçi, “Klima kullanımı, aşırı güneş maruziyeti ve yetersiz sıvı tüketimi burun içerisindeki damarların hassasiyetini artırır ve bu da kanamalara yol açabilir” dedi. Bu faktörlerin birleşmesinin, burun kanaması riskini önemli ölçüde yükselttiğine dikkat çekti.

Burun kanamalarının özellikle hipertansiyon hastalarında daha sık görüldüğünü vurgulayan Dr. Çerçi, “Yüksek tansiyon, burundaki kılcal damarlar üzerinde baskı oluşturur. Bu nedenle, tansiyon hastaları yaz aylarında daha dikkatli olmalı ve burun kanaması gibi belirtileri ciddiye almalıdır” açıklamasını yaptı.

BU MÜDAHALELER HAYAT KURTARABİLİR

Burun kanaması sırasında yapılması gerekenlere de değinen Op. Dr. İsmet Çerçi, “Kişi başını hafifçe öne eğmeli ve burun kanatlarını iki parmağıyla 5-10 dakika süreyle sıkıştırmalıdır. Soğuk kompres uygulamak da faydalı olabilir. Ancak kanama 20 dakikadan uzun sürerse mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” dedi.

Özellikle çocuklar ve yaşlıların bu konuda daha hassas olduğunun altını çizen Dr. Çerçi, yaz aylarında gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, burun karıştırma ve sert sümkürme gibi mekanik etkenlerin de burun içi travmalara yol açabileceğini hatırlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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