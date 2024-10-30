Ülkede virüs alarmı! Yeni varyant "klad 1b" ilk kez tespit edildi!

Bu kişi, Londra'daki Royal Free Hospital'ın yüksek ilişkilerinin iletim bölümünde tedavi olarak kabul edildi. 2022'den bu yana düşük seviyede bulunabilirlik sahibi klad 2 özelliğinin bulunduğu da ifade edildi.

Virüsün olası riskin düşük olduğuna dikkat çeken UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, görülen virüs kişinin yakın temas kurduğu kişilerin de yakından takip edildiğini belirtti.

M Çiçeği Virüsü Hakkında

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşmaktadır. Virüsün vücut özelliklerine dokunmak, bulaşmaların bulaştığı kıyafetler, çarşaflar, havlular gibi eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşma yollarındandır.

Virüs ilk kez kaplandıktan 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkabiliyor. vücutta yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, yorgunluk ve ciltte su çiçeklerine benzer çiçekler şeklinde kendini gösteriyor.

Teknolojinin özel bir tedavi yöntemi yok, ancak antiviral sistemlerle tedavi uygulanıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçirip birkaç hafta içinde iyileşiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı" olarak bilinen durumu, 2022'de ırkçılık ve olasılıkları nedeniyle endişeleri nedeniyle "mpox" olarak değiştirilmiştir. M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası dolaşan sahipli halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmiştir.