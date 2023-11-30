Uykumuzda Bu Yüzden Sıçrıyoruz! Uykuda Sıçrama Nedenleri

Beynimizde düzenli yaşamı kontrol eden 2 ana sistem vardır. Birincisi retiküler aktive edici sistem olarak adlandırılıyor ve nefes alma gibi temel fizyolojik süreçleri yöneten kısımdır. Bu tam güçte olduğunda kendimizi uyanık ve huzursuz hissederiz; uyanık oluruz. Bu sistemin karşısında uykulu olmamızı sağlayan ventrolateral preoptik çekirdek bulunur. Beynin bu kısmı kaslarınızı hareket ettirme yeteneğinizi kapatan kimyasalları salgılar. Artık uykuya daldığınızda beyniniz farkındalık durumundan uykulu olma durumuna geçer. Ancak bu bir “açma-kapama” anahtarı gibi çalışmaz. Aslında bunu daha çok birinden diğerine geçiş yapan kayan bir mekanizma olarak düşünebilirsiniz.

Beynimiz Düzgün Algılayabilir

Beyniniz genellik ile stresli olduğunuz zamanlarda görülen bir aksaklık görülebilir. Bu aksaklık olduğunda beyniniz gerçek dünya ile rüya dünyası arasında kontrolü ele geçirmek için savaşır. Yani örneğin bir futbol topuna tekme attığınızı hayal ettiğinizde, bu aniden yatak arkadaşınıza tekme attığınız anlamına gelebilir. Sizi her zaman uyandırmaz ama hareket yeterince yoğun olduğunda uyandırır.

Neden bu hipnik sıçramalara veya uyku sıçramalarına sahip olduğumuza dair popüler bir fikir, bunun evrimimizin bir yan ürünü olduğudur. Eski insanların doğada tehlikeli ortamlarda uyumaya çalışırken dışardan gelen tepkilere karşı uyarmasıdır.

Araştırmalar, bu reflekslerin tamamen normal olduğunu ve korkulacak bir şey olmadığını söylüyor.