Uzaktan muayene dönemi başlıyor! Uzaktan muayene nasıl olacak? İşte detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tebliği ile uzaktan hasta muayenesi ödeme listesine alınmıştı.

22 Mayıs itibariyle yürürlüğe girecek tebliği ile artık randevu alınarak hastaneye gitmeden muayene olunabilecek.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak hastanelerce verilecek uzaktan sesli ve görüntülü muayene bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayacak.

UZAKTAN MUAYENE NASIL OLACAK?

Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar yapacak. Kontrol sonucunda doktor gerekirse e-reçete ve rapor da düzenleyebilecek.

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı. SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak.

Koronavirüs salgını döneminde karantinadaki hastalar için uzaktan muayene yapılabiliyordu. Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında konuyla ilgili yönetmelik yayımladı. Sosyal Güvenlik Kurumu da geçen ay Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yaparak, uzaktan muayene hizmetinin bedellerini karşılama kararı aldı.