Olaylı derbiyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İsmail Kartal'ın oğlu da bulunuyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında geçtiğimiz pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşı karşıya gelmiş ve derbiyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanmayı başarmıştı. Derbinin ardından saha içinde çıkan olaylar ise konuşulmaya devam ediyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan olayların incelendiği ve şüphelilerin tespit edildiği soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

Yaşanan olaylarda Galatasaray'ın stadyumunun müdürü Ali Çelikkıran'a yönelik darp girişiminde bulunulmuştu. İstanbul Valiliği, Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran'a yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, stat içindeki olaylara karışanların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.