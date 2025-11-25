Uzman uyardı: Kadına yönelik şiddet yıllarca süren ''sessiz travma hastalığı''na dönüşüyor

Liv Hospital Samsun Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Çevik, kadına yönelik şiddetin toplum tarafından hâlâ sadece fiziksel yaralanmalarla sınırlı sanıldığına dikkat çekti. Uzm. Dr. Çevik, şiddetin asıl etkisinin derinlerde olduğunu belirterek, "Kadınların beyninde, sinir sisteminde ve psikolojik yapısında uzun vadeli izler bırakıyor" diye konuştu.

BEYİN TEHDİDİ KAYDEDİYOR, YILLARCA KAPANMIYOR

Uzm. Dr. Çevik, kadına uygulanan şiddetin oluşturduğu ruhsal tabloyu "sessiz ilerleyen bir travma hastalığı" olarak tanımlayarak, şu hayati bilgileri paylaştı: "Şiddete maruz kalan kadınların çoğu yalnızca o anı atlatmaya odaklanıyor. Ancak beyin travmayı bir tehdit olarak kaydediyor ve bu kayıt yıllarca kapanmıyor. Bu durum; depresyon, panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, uyku problemleri ve özgüven kaybı gibi birçok ruhsal tabloya yol açıyor."

Yapılan son bilimsel araştırmalara işaret eden Uzm. Dr. Çevik, sürekli psikolojik veya fiziksel şiddet gören kadınlarda beynin stres merkezinin aşırı aktif hale geldiğini ve buna bağlı olarak kişinin gündelik işlevselliğinin belirgin şekilde bozulduğunu gösterdiğini aktardı.

Uzm. Dr. Çevik, duygusal şiddetin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı: "Özellikle duygusal şiddet çoğu zaman fark edilmeyerek, fiziksel şiddet kadar yıkıcı olabiliyor."

Toplumun şiddet döngüsünü normalleştirmeyi bırakması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Çevik, yardım almanın önemine değindi: "Şiddet yaşayan kadınların en büyük ihtiyacı güvenli bir alan ve yargılanmadan dinlenmek. Destek almak bir zayıflık değil, tam aksine iyileşme sürecinin ilk adımıdır" ifadelerini kullandı.