Uzmandan kritik uyarı: Fazla şeker tüketimi beyin ve kalp sağlığını tehdit ediyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, fazla şeker tüketiminin yalnızca kilo aldıran masum bir alışkanlık olmadığını, kalp, damar ve beyin sağlığını doğrudan tehdit ettiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Hastane tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Oral, şekerin kalp-damar hastalıkları, obezite, diyabet ve daha pek çok ciddi rahatsızlığın tetikleyicisi olduğunu vurguladı.

Oral, “Fazla şeker tüketimi damar sertliğini hızlandırır, kalp krizi ve inme riskini artırır. Özellikle çocuklarda erken yaşta obeziteye yol açabilir, bağımlılık benzeri davranışlara neden olabilir ve ileri yaşlarda diyabete zemin hazırlar” dedi.

GÜNLÜK GIDALARDA GİZLİ ŞEKER TEHLİKESİ

Oral, vatandaşların şeker tüketimini çoğu zaman farkında olmadan artırdığını belirterek, “Gazlı içecekler, hazır meyve suları, paketli gıdalar ve soslarda yüksek oranda gizli şeker bulunuyor. Bu ürünler günlük şeker sınırının çok üzerinde tüketilmesine yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Şekerin yalnızca diyabet ve obeziteye değil, aynı zamanda kanser riskine, karaciğer yağlanmasına ve bağışıklık sisteminde zayıflamaya da yol açabileceğini kaydeden Oral, “Şekerin fazlası ilaç değil, hastalık demektir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) günlük alınan kalorinin en fazla yüzde 10’unun şekerden gelmesini önerdiğini hatırlatan Oral, daha sağlıklı bir yaşam için bu miktarın yarısına düşürülmesi gerektiğini vurguladı: “En sağlıklı seçenek günlük şeker tüketimini yüzde 5’e, yani günde 6 çay kaşığına düşürmektir.”

Oral, çocukların erken yaşta şeker bağımlılığından korunmasının önemine işaret ederek, ailelere şu tavsiyelerde bulundu: Paketli ürünlerden uzak durulmalı, tatlı ihtiyacı taze meyvelerden karşılanmalı, günlük hayata düzenli egzersiz mutlaka eklenmeli.

Kaynak: Anadolu Ajansı

