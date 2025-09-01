Uzmanlar uyardı: Masum görünen çanta, omurgayı çökertiyor!

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, çocukların sırt ve omurga sağlığı gündeme geldi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Şemsi Taştan ve Hastane Başhekimi Op. Dr. Aziz Çardak, okul çağı çocuklarında görülen omurga eğrilikleri ve duruş bozukluklarına karşı velileri uyardı. Uzmanlar, yanlış çanta kullanımının çocukların bedensel gelişimini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.

AĞIR ÇANTALAR SKOLYOZ VE KAMBURLUĞA YOL AÇABİLİR

Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Şemsi Taştan, çocukların en sık karşılaştığı sağlık problemlerinden biri olan duruş bozukluklarının temel nedenleri arasında yanlış çanta seçiminin yer aldığını belirtti. Taştan, “Okul döneminde çocukların omuz ve sırt sağlığına en çok etki eden faktörlerden biri kullandıkları çantalardır. Ağırlığı fazla olan, tek omuzda taşınan veya sırta eşit dağılmayan çantalar; skolyoz, kamburluk ve bel-boyun ağrıları gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle aileler, mutlaka iki omuz askılı, hafif, bel hizasında biten ve destekli sırt çantalarını tercih etmelidir. Çantanın, çocuğun kilosunun en fazla %10-15’i kadar ağırlıkta olması da omurga sağlığı için kritik önemdedir. Aileler sadece eğitim başarısını değil, aynı zamanda doğru duruş, sağlıklı omurga gelişimi ve spor alışkanlıklarını da önemsemelidir" diye konuştu.

Dr. Taştan ayrıca, omurgaya yük bindiren çanta tercihlerinin ilerleyen yaşlarda kalıcı sağlık sorunlarına neden olabileceğine işaret etti. Ebeveynlerin, çanta seçiminde bilinçli davranarak bu tür risklerin önüne geçebileceğini söyledi.

“ÇOCUĞUN OMURGASINDA EĞRİLİK VARSA HEKİME BAŞVURUN”

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Çardak ise ailelerin çocuklarının fiziksel gelişimini gözlemlemeleri gerektiğini vurguladı. Çardak, “Çocuklarımız geleceğimizdir. Onların bedensel gelişimlerini olumsuz etkileyecek en ufak bir faktör bile uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Öğrencilerin sırt veya bel ağrısından yakınmaları halinde veya ailenin çocuğun omurgasında eğrilikten ve duruş bozukluğundan şüphelendiğinde mutlaka hekime görünmeleri konusunda titiz davranmaları gereklidir. Hastanemiz uzmanları olarak, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmayı görev biliyoruz" dedi.