Uzmanlardan ciddi uyarı: Sakın kullanmayın!

Uzmanlardan plastik şişelerle ilgili uyarılar sürüyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, plastik ürünlerin sağlık açısından ciddi tehlikeler barındırdığını vurgulayarak, cam şişe kullanımının önemine dikkat çekti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uzmanlardan ciddi uyarı: Sakın kullanmayın!
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Plastik şişelerin içerisinde insan sağlığına zararlı kimyasallar bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, özellikle uzun süre güneşte bekleyen şişelerin daha da tehlikeli hale geldiğini belirtti.

“Plastik şişeler, barındırdıkları kanserojen ve kimyasal maddeler nedeniyle sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Bu ürünleri mümkün olduğunca hayatımızdan çıkarmalıyız. Cam şişe kullanımı, çok daha güvenli bir alternatiftir.”

Güneşe maruz kalan veya uzun süre bekletilen plastik şişelerde zamanla çatlaklar oluşabileceğini belirten Diktaş, bu çatlakların mikroorganizmaların üremesi için uygun bir zemin hazırladığını söyledi.

“Hijyen koşulları sağlanmazsa, bu mikroorganizmalar mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilir. Tek kullanımlık plastik şişelerin tekrar tekrar kullanılması da riski artırıyor.”

🔄 Cam şişeye geçin çağrısı
Doç. Dr. Diktaş, plastik şişelerin yalnızca tek kullanım için üretildiğini hatırlatarak, şu uyarılarda bulundu:

“Plastik şişeler zorunlu haller dışında tercih edilmemeli. Eğer kullanılıyorsa, hijyen kurallarına azami dikkat gösterilmeli. Ancak en sağlıklı seçenek cam şişeye geçmektir. Uzun vadede bu tercih, hem bireysel sağlık hem de çevre açısından fayda sağlar.”

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