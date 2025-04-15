3 büyüklerin borcu dudak uçuklattı: İlk sırada o kulüp var!

Dört büyük kulüp de son dönemde borsaya açık şirketleri üzerinden bedelli sermaye artırımına giderek banka borçlarını azaltmaya çalıştı.

İlk hamle Trabzonspor'dan geldi

Bankalar Birliği borç yapılandırmasından çıkan ilk kulüp Trabzonspor oldu. 2024 yılının son çeyreğinde tüm banka borçlarını kapatan bordo-mavili ekip, mali yapısını düzeltme adına önemli bir adım attı.

Galatasaray borcunu yarıya indirdi

2025 yılı başında bedelli sermaye artırımı gerçekleştiren Galatasaray, buradan elde ettiği gelirle borcunun yarısını kapattı. Kulüp, finansal disiplin açısından süreci sürdürüyor.

Beşiktaş’ın borcu en yüksek seviyede

Beşiktaş da benzer bir yöntemle bedelli sermaye artırım başvurusunda bulundu ve geçtiğimiz hafta bu başvuru onaylandı. Siyah-beyazlı yönetim, elde edilecek gelirin banka borçlarını kapatmak için kullanılacağını açıkladı.

Fenerbahçe hisse satışı yaptı

Fenerbahçe, yıl sonuna doğru bedelli sermaye artırımının yanı sıra hisse satışına da gitti. Sarı-lacivertli kulüp, bu gelirle borcun önemli bir kısmını ödemeyi planlıyor.

📉 Kulüplerin banka borçları: 8,66 milyar TL

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen finansal raporlara göre 28 Şubat 2025 itibarıyla kulüplerin Türkiye Bankalar Birliği’ne olan borçları şöyle:

Beşiktaş: 4,02 milyar TL

Fenerbahçe: 3,31 milyar TL

Galatasaray: 1,33 milyar TL

Trabzonspor: 0 TL

Toplam borç: 8,66 milyar TL

⚠️ Banka borçları bitse de tehlike geçmedi

Bankalara olan borçlarını kapatma yoluna giden kulüplerin, yapılandırma dışında kalan borç yükü de oldukça yüksek.

28 Şubat 2025 itibarıyla dört büyük kulübün Bankalar Birliği dışındaki toplam borcu 35,75 milyar TL'ye ulaştı. Bu borçların yaklaşık %75’i kısa vadeli.

📊 Kulüplerin toplam borcu ve zarar tablosu:

Toplam şirket borçları (BB hariç):

Galatasaray: 11,13 milyar TL (293,9 milyon €)

Fenerbahçe: 9,68 milyar TL (255,5 milyon €)

Beşiktaş: 7,93 milyar TL (209,3 milyon €)

Trabzonspor: 6,99 milyar TL (184,6 milyon €)

Toplam: 35,73 milyar TL (943,3 milyon €)

Kısa vadeli borç yükü (1 yıl içinde ödenmesi gereken): 26,75 milyar TL

Dönen varlıklar (kulüplerin kısa vadeli alacakları): 7,19 milyar TL

🔻 Açık (kaynak ihtiyacı): 19,56 milyar TL (515,9 milyon €)