2025 Milli Piyango bilet sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarına sayılı saatler kaldı. Ekonomik dar boğazdaki halk, umudunu Milli Piyango biletlerine bağladı. İşte 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı.

Mert Sagit Mert Sagit
2025 Milli Piyango bilet sonuçları sorgulama ekranı
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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30’da başlayacak ve çekiliş sonuçları aynı akşam canlı yayınla Ntv.com.tr üzerinden duyurulacak. Sonuçlar, aynı zamanda Milli Piyango’nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de sorgulanabilecek.

600 Milyon TL’lik Rekor İkramiye

Bu yılki çekilişin en dikkat çekici detayı, büyük ikramiyenin tamamının dağıtılacak olması. Talihli bileti alan kişi ya da kişiler, yılbaşını hayallerini gerçekleştirecek bir başlangıçla karşılayacak.

Sonuçlar Nereden Öğrenilir?

Çekiliş sonuçlarına kolayca erişmek isteyenler, Milli Piyango Online mobil uygulaması ve resmi internet sitesinden biletlerini sorgulayabilirler. Çekilişin heyecanı canlı yayınla ekranlara taşınırken, milyonlarca vatandaşın gözü bu dev ikramiyenin kazananlarında olacak.

2025 Milli Piyango Yılbaşı Bileti Ne Kadar?

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu.

Buna göre 31 Aralık Salı günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 150 TL, yarım bilet 300 TL, tam bilet 600 TL’den satılacak.

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