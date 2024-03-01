AKINCI TİHA'dan Çakır ile tam isabet!

AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen Çakır Seyir Füzesi ile test atışı yaptı. Akıncı, 100 kilometre uzaktan deniz üstündeki hedefi tam isabetle vurdu.

AKINCI TİHA'dan Çakır ile tam isabet!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğindeki proje kapsamında geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA’ya yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyon çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda AKINCI TİHA, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır Seyir Füzesi ile test atışı yaptı.

Çakır füzesiyle havalanan Akıncı TİHA, uzun menzilli atış testi için üzere Sinop’a uçuş yaptı. Sinop atış alanında 100 kilometre uzaktan ateşlenen Çakır Seyir Füzesi, saatte 800 kilometre hızla aradeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.

Atış testinde saatte 800 kilometre sürate ulaşan Çakır'ın hedefini vurduğu anlar büyük heyecanla takip edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# AKINCI TİHA # füze
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