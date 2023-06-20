Türkiye'nin milli fırkateyni Mavi Vatan'la buluştu! TCG İstanbul ilk seyrine çıktı
Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği istif sınıfı fırkateyn TCG Anadolu ilk seyrine çıkıyor. 2021 yılında denize indirilen TCG Anadolu, İstanbul Tersanesi Komutanlığından bugün yola çıktı.
İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen istif sınıfı fırkateyn TCG İstanbul, ilk seyrine çıktı. 2017'de inşasına başlanan TCG İstanbul, 2021'de denize indirilmişti. TCG İstanbul'un bugün ilk seyrine çıkacağını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. MSB'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan İstanbul Fırkateynine, törenle Türk bayrağı toka edildi ve ilk seyrine çıkılarak Deniz Kabul Testlerine başlandı.
İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan İstanbul Fırkateynine, törenle Türk bayrağı toka edildi ve ilk seyrine çıkılarak Deniz Kabul Testlerine başlandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/6NVk4VyPz6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2023