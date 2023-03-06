AFAD'da durum değerlendirme toplantısı yapıldı

AFAD koordinasyon toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı. Toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 28 gündür devam eden çalışmalara ele alındı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, deprem bölgesinde 28 gündür devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığındaki koordinasyon toplantısına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile bazı bakan yardımcıları katıldı.

Toplantıda, afet bölgesinde tahliye, barınma, çadır ve konteyner kent, beslenme, enerji, haberleşme ve iletişim, ulaştırma ve altyapı konuları ele alındı. Depremzedelere sağlanan ödenek ve destekler, konutların hasar durumu, içme suyu arz durumu değerlendirildi.

Ayrıca şehirlerin yeniden inşa ve ihyasına yönelik yürütülecek faaliyetler, depremden etkilenen organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin en kısa sürede yeniden hizmete başlaması için adılacak adımlar görüşüldü.

# Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı # Fuat Oktay

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