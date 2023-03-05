Akşener'den adaylık çağrılarına olumsuz yanıt

Altının masanın dağılmasını ardından geride kalan beş siyasi partinin genel başkanları ilk defa bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, adayın bir sonraki toplantıda ilan edileceği duyuruldu.



5 siyasi parti 6 Mart’ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya gelecek.



İyi Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılırken yeni bir açıklama geldi. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk Tv’deki canlı yayında İyi Parti’nin kendisine teklif etmesi durumunda aday olabileceğini açıkladı. Program devam ederken Ersan Şen, Akşener tarafından reklam arasında arandığını söyledi:

- Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz’ dedi, ‘Ciddiyim’ dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz

Konunun kamuoyunda tartışma yaratması üzerine İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, görüşmenin ‘istişare amacıyla’ yapılacağını ifade etti.



İyi Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş da sosyal medya aracılığıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Altıntaş, saatler sonra Akşener ile yaptığı istişarenin ardından istifasını geri çektiğini duyurdu.



Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden İyi Parti yönetim kurullarının gönlündeki ismin Genel Başkan Akşener olduğu öğrenildi. Akşener, belediye başkanlarıyla toplantıda ise “Aday olun” çağrısına “Onları sonra konuşacağız” diye karşılık verdi.



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kurdukları ittifak da dağıldı: