Bakan Kasapoğlu: "Tüm yurtlarımız depremzedelere açık”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Runtalya Maratonu kapsamında Antalya’da düzenlenen "1 Adım 1 Hayat" Farkındalık Koşusu etkinliğine katıldı. Koşunun ardından konuşan Kasapoğlu, “Türkiye’nin dört bir yanındaki yurtlarımız depremzedelere açık” dedi:

- Binlerce sporcu, birbirinden kıymetli katılımcılar bu sürece destek verme adına adım attılar, koştular. Her birine teşekkür ediyorum. Spor, birleştiren bir olgu. Sporun bu ruhunu bu süreçte çok daha güçlü bir şekilde yansıtacağız. Sporcularımızla, spor camiamızla, paydaşlarımızla yansıtacağız. İnşallah devlet, millet el ele vererek yaralarımızı birlikte saracağız.