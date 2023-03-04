Doğu Perinçek: "ABD'nin planları bozuldu"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, CNN Türk'te "Hafta Sonu" isimli programa konuk oldu. Altılı masanın dağılmasına ilişkin yorumlarda bulunan Doğu Perinçek, ABD'nin planlarının bozulduğunu belirterek, şimdi Amerika ne yapacak? sorusunu gündeme getirdi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu, "Hafta Sonu" isimli programa konuk oldu.

Hakan Çelik'in, "Siz bir siyasi partinin genel başkanısınız, deneyimli ve zor zamanların insanısınız, ne manşet atardınız?" sorusuna yanıt verdi, süreci yorumladı.

ABD'nin Türkiye'de hükumetleri belirlediği dönemin arkada kaldığını söyleyen Perinçek, Türkiye'yi saran ABD üslerine dikkat çekti.

CHP-HDP ortaklığına dikkat çeken Perinçek, HDP'nin ABD'nin güdümünde en gerici parti olduğunu belirtti.

Perinçek, AK Parti'ye de uyarılarda bulundu.

Perinçek, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı mesajları da değerlendirdi.



# Doğu Perinçek # vatan partisi # hdp # hakan çelik # ak parti

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