Bakanı Murat Kurum: “Bilimin ışığında bu çalışmaları yürüteceğiz"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesindeki yapılara dair son bilgileri paylaştı. Kurum, deprem bölgesinde 1 milyon 728 bin binanın incelendiğini bildirdi. Ayrıca yapılan çalışmaların önemine işaret eden kurum “Bilimin ışığında bu çalışmaları yürüteceğiz" dedi.

Son Güncelleme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesindeki yapılara dair son bilgileri paylaştı. Kurum, deprem bölgesinde 1 milyon 728 bin binanın incelendiğini, 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi. Ayrıca yapılan çalışmaların önemine işaret eden kurum “Bilimin ışığında bu çalışmaları yürüteceğiz" dedi.

# Murat Kurum

Benzer Videolar

"Tüm yurtlarımız depremzedelere açık” "Tüm yurtlarımız depremzedelere açık”
Perinçek: "ABD'nin planları bozuldu" Perinçek: "ABD'nin planları bozuldu"
CHP'den "sofrayı büyütme" çağrısı CHP'den "sofrayı büyütme" çağrısı
13 işçi CHP'den atıldı 13 işçi CHP'den atıldı
Perinçek'ten Altılı Masa açıklaması Perinçek'ten Altılı Masa açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında neler oluyor? Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında neler oluyor?
AK Parti'den Altılı Masa açıklaması AK Parti'den Altılı Masa açıklaması
"Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz" "Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz"
Hablemitoğlu cinayeti davasında tanık kararı Hablemitoğlu cinayeti davasında tanık kararı
ABD emperyalizminin deprem umudu ABD emperyalizminin deprem umudu
Altılı Masa'da karmaşa sürüyor Altılı Masa'da karmaşa sürüyor
Ocak Partisi'nden İçişleri Bakanlığı'na çağrı Ocak Partisi'nden İçişleri Bakanlığı'na çağrı
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da havası en kirli ilçeler hangileri?
2 EYT'lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor
5 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...