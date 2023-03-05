Bakanı Murat Kurum: “Bilimin ışığında bu çalışmaları yürüteceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesindeki yapılara dair son bilgileri paylaştı. Kurum, deprem bölgesinde 1 milyon 728 bin binanın incelendiğini, 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi. Ayrıca yapılan çalışmaların önemine işaret eden kurum “Bilimin ışığında bu çalışmaları yürüteceğiz" dedi.