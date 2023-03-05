Perinçek: "Türkiye büyük sorunları büyük güçle çözebilir"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek Beyaz Tv'de Türkiye gündemini değerlendirdi.



Perinçek, Türkiye’nin olağanüstü koşullardan geçtiğinin altını çizdi Perinçek yeni bir hükümet mimarisi sunduklarını hatırlattı “Vatan Partisi hükümet planının olmazsa olmazıdır” dedi.



Meseleyi sadece seçim arenasından ibaret görmemek gerektiğini hatırlatan Perinçek, “Seçim kazanmanın ötesinde zorlukların üstesinden gelecek hükümet modelini yaratmamız lazım." dedi:

- Türkiye bu büyük olağanüstü durumda büyük sorunları büyük güçle çözebilir. O büyük gücü yaratmak lazım. Sofrayı paylaşacak güç değil, sorunların altından, yüklerin altından kalkacak, yani dağları yaracak, Ergenekon'daki gibi dağların demirlerini eritecek gücü yaratmamız lazım, hükümeti yaratmamız lazım. O da bugünkü Türkiye tablosunda AK Parti'nin ana gücünü oluşturacağı hükümette MHP'nin mutlaka olması gerekir. Çünkü o milli duruşta kararlı bir parti, gelenekleri var.

Vatan Partisi Genel Başkanı, "devlet aklı o zorlukları çözecek kuvveti ve hükümeti oluşturmaktır” dedi:

- Bir sofra plancıları var. Yani gelin Türkiye'nin kaynaklarını bölüşelim, paylaşalım, Türkiye'nin tepesine oturalım diyenler... Vatan Partisi de diyor ki omuz vereceğimiz, göğüsleyeceğimiz ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. Ege'nin karşısına bakın. Suriye'nin kuzeyine bakın. Stadyumlardan yükselen seslere bakın. Diğer planlara bakın. Amerika'ya bakın. Yukarıdaki Ukrayna Savaşı. Burada da ne var? Zorluk var. Yük var. Olağanüstü durumlar var. Gelin bu olağanüstü duruma Türkiye olarak olağanüstü çözümü üretelim. Bu da Vatan Partisi.

Dağılan Altılı Masa ile ilgili de konuşan Perinçek, “onlar Türkiye’nin kaynaklarını paylaşmaya çalışıyordu biz ise Türkiye’nin olağanüstü durumuna olağanüstü çözümler üretelim diyoruz” dedi