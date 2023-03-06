Perinçek: "ABD tertibi tezgahta, düğmeye basıldı"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Bursa'da taraftarlar arasında yaşanan olaylar üzerine spor seyircisine seslendi. Spor seyircisine güvendiğinin altını çizen Perinçek, ABD kışkırtmasına dikkat çekti ve “hepimiz cephemizi emperyalizm merkezli tertiplere dönüyoruz” dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, sahalar aracılığı ile Türkiye’ye yöneltilmeye çalışılan tertiplere karşı spor seyircisine seslendi. Spor seyircimiz, Türkiye’nin aydın ve vatansever kesimidir. Tertip ve kışkırtmaların karşısında duracağına güvendiğimiz kitledir” dedi.

Aydınlık Gazetesinin 23 şubat tarihli “ABD Tertibi Tezgahta, Düğmeye Basıldı” manşetini hatırlattı ve “spor seyircisi emperyalist güçlerin kullanabileceği bir güç değildir!” dedi.

Tertiplere karşı Türk milletinin görevine vurgu yapan Perinçek “hangi takımdan olursak olalım ortak sloganımız Türkiye’dir” dedi ve birlik mesajı verdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # Doğu Perinçek

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