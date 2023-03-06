Masadaki kriz belediye meclislerine de yansıdı

2018 seçimlerinde CHP’nin, İyi Parti’nin seçime girmesini sağlamak için 15 milletvekili göndererek destek verdiği ve kamuoyunda “ödünç vekil” olarak yankılanan iş birliğinin, belediye meclis ayağı da Altılı Masa’daki son krizin ardından çatırdıyor.



İyi Parti’nin Ankara Büyükşehir Meclisi’nde grup kurabilmesi için yerel seçim sonrasında bu partiye geçen CHP’li üyelerin partilerine dönmek üzere İyi Parti’den istifa etmeye başladığı belirtiliyor. İstifaların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a haber verilmeksizin gerçekleşmesinin rahatsızlığa neden olduğu belirtiliyor.



147 üyeden oluşan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İyi Parti Grubu’nun 11 üyesi bulunuyor. İddialara göre Selim Çırpanoğlu’nun istifasıyla bu sayının 10’a gerilediği belirtiliyor.



Çırpanoğlu’nun yanı sıra İYİ Parti’den istifa edecek 2-3 CHP kökenli belediye meclis üyesinin daha bulunduğu ileri sürülüyor. Üçün altına gerilemedikçe İyi Parti, büyükşehirdeki grubunu koruyabilecek.