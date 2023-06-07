Ahmet Davutoğlu ve CHP'den Mehmet Şimşek övgüsü

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomideki izleyeceği yol haritası, üretim programından uzak. Neoliberaller ise sevinçli. ABD destekli muhalefetten peş peş övgü açıklamaları geliyor...

Ahmet Davutoğlu başbakanlık döneminde bakanlık yapan ve Türkiye'de IMF'ci reçeteyi uygulamayı devam ettiren Şimşek'in programını savundu. Ekonomi dümenin başına geçmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Bakanlar Kurulu'nun oluşmasında etkilerinin olduğunu söyleyen Davutoğlu, AK Parti'nin iç dokusuna yönelik kadro oluşturulduğunu söyledi.

MHP'nin hükümetteki etkisinin azaldığını da iddia eden Davutoğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef aldı.

Şimşek'in bakan olması CHP'yi de mutlu etti. Parti sözcüsü Faik Öztrak, kendi savundukları programın hayata geçirildiğini iddia etti. Türkiye Ekonomi Modeli'ni de 'ucube' olarak nitelendirdi.