Bakanlar tek tek sunum yaptı: Mahkumların izni uzayacak mı?

Yeni isimlerle Bakanlar Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda bakanlar kendi gündemlerine ilişkin kısa bir sunum yaptı.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir sunum yaptı. Sunumda ekonomide önümüzdeki dönemde atılması gereken adımlara ilişkin bir bilgi verdi.



Seçim döneminde verilen vaatlerin yerine gelmesi için ekonomi politikalarının gözden geçirileceği belirtildi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kovid izinlerini gündeme getirdi. Açık cezaevindeki mahkumlar kovid izni gerekçesiyle 3 yıldır dışarıda.



Kovid artık bir gerekçe olmadığı için bu kişilerin cezaevine dönüşünün nasıl olacağı konuşuldu. Adalet Bakanlığı üst düzey kaynakları, cezaevlerinin kapasite nedeniyle dışarıdaki kişileri alamayacağını belirtti.



Kovid'in de artık gerekçe olmaktan çıktığını ifade eden kaynaklar, "Bu kişiler de 3 yıldır normal hayata karıştı. O yüzden bir formül arıyoruz" dedi.