İyi Parti'de istifa rüzgârı: Aytun Çıray partiden ayrıldı

İyi Parti'de de istifa rüzgarı giderek büyüdü. Seçim mağlubiyetinin yarattığı siyasi çatlaklar derinleşiyor mu? İyi Parti Kurucu Genel Sekreteri ve 27'nci Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray, istifa ettiğini duyurdu.

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Millet İttifakı'nın seçim mağlubiyeti, masanın dağılmasıyla beraber istifaları da peş peşe getirdi.

Dağılan altılı masanın ikilemli ortağı İyi Parti'den bir istifa haberi daha geldi. Kurucu Genel Sekreteri ve 27'nci Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Seçim yenilgisinden dolayı partisine ve Genel Başkan Meral Akşener'e yöneltilen öfke seline değinen Aytun Çıray, tüm bunların parti içinde bir bunalıma yol açtığını da kaydetti.

Aytun Çıray'ın CHP'de bir demokrasi umudu taşıdığını söylemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Çıray, istifa açıklamasında Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Yıllarca CHP'de siyaset yapan Çıray'ın bu çıkışı akıllara eski partiye dönüş manevraları olarak yorumlandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# aytun çıray # İyi Parti

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