MİT ve Genelkurmay Başkanı belli oldu

Yeni bakanlar kurulunun ardından peş peşe atama kararları geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına İbrahim Kalın atandı. Genelkurmay Başkanlığı için Orgeneral Musa Avsever görevlendirildi. Savunma Sanayii Başkanlığına Sayın Haluk Görgün getirilirken İstanbul Valisi de Davut Gül oldu.

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Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Ali Yerlikaya'nın yeni Bakanlar Kurulu'nda yer almasının ardından gözler yeni atanacak isimlere çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan peş peşe atama kararları geldi.

Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına İbrahim Kalın atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığına da Haluk Görgün'ü atandı.

İstanbul Valiliğine ise Gaziantep Valisi Davut Gül getirildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına da Akif Çağatay Kılıç atandı. Kılıç'a ayrıca "Büyükelçilik" unvanı verildi.

Cumhurbaşkanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

# hakan fidan # Yaşar Güler # Davut Gül # erdoğan

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