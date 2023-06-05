PKK'lı Karayılan'dan "Kılıçdaroğlu" açıklaması: "Farklı bir aday olmalıydı"

Seçimler öncesi PKK'nın elebaşları tek tek Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek açıklamalarında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından konuşan PKK yöneticisi Murat Karayılan'dan yeni açıklama geldi.

PKK'ya yakın yayın organına konuşan terörist Karayılan, "Eğer farklı bir CHP'li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi. Aday belirleme ve netleştirmede eksiklik vardı" ifadelerini kullandı.

Terörist elebaşı Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisini "Alevi" kimliğine bağladı. Karayılan, "Erdoğan'ın karşısındaki rakibi bir Kürt'tü ve bir Alevi'ydi. Bunun için oy verilmedi" dedi.

"AKP-MHP-Ergenekon'un öncülüğündeki bu cumhuriyet sistemi bir sosyoloji yaratmıştır" diyen Karayılan, "Bu sosyoloji Sünni ve ırkçı bir sosyolojidir. Türkiye Cumhuriyeti sisteminin biçimlendirdiği sosyoloji, bir Alevi Kürt'ün cumhurbaşkanı olmasına yol vermiyor" şeklinde konuştu.