Bakanlıklarda devir teslim yapıldı

Yeni Bakanlar Kurulu açıklandı. Ankara’da arka arkaya devir teslim törenleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ak Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’dan görevi teslim aldı.

- Vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz. Bir taraftan da bunun bir zaman alacağı bilinciyle enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya olan geniş toplumsal kesimleri rahatlatmaya dönük politikalarımızı da yine kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’a devretti.

- Esasen Hariciyemiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımız çalışma ilkeleri ve kurum kültürleri itibarıyla birbirine benzeyen büyük Türk milletinin hizmetkarı 2 güzide kurumumuzdur. En zor coğrafyalarda, en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Her zaman bakanımız ve bakanlığımızın emrinde olacağım.

Hakan Fidan şunları söyledi:

- Bugün Cumhuriyet'imizin 100'üncü, Hariciye Teşkilatı'mızın temellerinin atılmasının 500'üncü yıl dönümünde aranıza katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Devletimizin, her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim.

Milli Savunma Bakanlığı’nda da devir teslim töreni vardı. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar’dan devraldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Hizmetler, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda da devir teslim törenleri yapıldı.

- 31 milyon istihdam yaratmış bir ekonomi. Bunu sosyal politikalarla güçlendirerek ileriye bakacağız. Bizimle çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 3 ayda 1,5 milyon EYT'liyi emekli ettik. Çok az insan kaldı, dosyaları birleştiriliyor.

Vedat Işıkhan ise şöyle konuştu:

- Tüm çalışanlarımızın refah seviyesini artırmak en büyük amacımız. Türkiye yüzyılına yakışır bir sosyal güvenlik sistemi için çalışacağız. İş sağlığı ve işçi haklarını daha yakından tanıtacağız. Kadın istihdamını destekleyeceğiz.

Devir teslim töreninde Derya Yanık şunları söyledi:

- Sayın Bakanımıza kolaylıklar diliyorum. Yolu açık olsun. Son derece meşakkatli ancak manevi tatmini çok yüksek bir alanı devralıyor.

Mahinur Özdemir ise şöyle konuştu: