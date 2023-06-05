Yeni Bakanlar Kurulu ilk kez toplanıyor: Masada hangi konular var?

15 yeni isimle Bakanlar Kurulu ilk toplantısını 6 Haziran'da yapacak.



Yeni dönemin ilk Bakanlar Kurulu toplantısında ekonomi ve terörle mücadele görüşülecek. Toplantıda yeni yol haritasına dair görüşlerin paylaşılması bekleniyor.



Ayrıca taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masanın gündeme alınacağı öngörülüyor.

Yeni bakanlar için 7 Haziran Çarşamba günü Meclis'te yemin töreni olacak.



Diğer yandan Meclis ise normal mesaisine gelecek hafta başlamaya hazırlanıyor.



Bu hafta bakanların yemini ve ardından Meclis Başkanının seçilmesi sonrası haftaya bazı kanun tekliflerinin gündeme gelmesi bekleniyor.



Cumhur İttifakı, seçim sürecinde toplumsal kesimlere yönelik bazı vaatleri bayramdan önce uygulamaya geçirmeyi planlıyor. Bunlar arasında gençlere bir defaya özgü vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı tanınması bulunuyor. Kira artışlarına sınırlamayı kalıcı hale getirmeye yönelik düzenlemeler de gündemde.



Bunları da içeren ekonomik bir paket “torba teklif” olarak Meclis’e sunulacak. Kurban Bayramı’nın ardından da, ivedi bazı düzenlemeler için Meclis’in 15 Temmuz’a kadar çalışması planlanıyor.



