CHP'de Kurultay kararı

CHP, seçim sonuçlarını değerlendirmek için yaptığı toplantılara bir yenisini ekledi.



CHP, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmişti. CHP genel merkezinde MYK toplantısının ardından Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Meclisi toplantısı yapıldı.



Toplantı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başladı, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in seçim sonuçlarına ilişkin sunum yaptı. Toplantıda genel seçimler dolayısıyla daha önce bir yıl ertelenen kurultay takvimi de ele alındı.



PM'nin, kurultay takvimine ilişkin yeni MYK’ya tam yetki verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yi açıklamasının ardından toplanacak kurul, kurultay takvimini belirleyecek.

Parti Meclisi toplantısından sonra yazılı açıklama yapıldı. Kurultay takvimlendirme çalışmalarının başladığı belirtildi.



CHP’nin yeni MYK’sinin Parti Meclisi’nde belirleneceği kaydedilmişti. Birkaç gün içinde yeni MYK’nin açıklanması bekleniyor.



Aynı gün içerisinde CHP, Meclis’te kapalı grup toplantısı da yaptı. 2 saat süren kapalı grup toplantısında 1 Meclis başkanvekili, 1 grup başkanı, 3 grup başkanvekili, Meclis idare amiri ve katip üyeler seçildi.



CHP Grup Başkanvekilliklerine Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın seçildi. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da Meclis Başkanvekilliğine seçildi.



CHP PM üyesi olan Gülizar Biçer Karaca, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın üyelikleri düştü. Bu isimlerin yerine Parti Meclisi’nde CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve Akif Hamzaçebi geldi.