TBMM'de yoğun mesai başlıyor: Meclis başkanı kim olacak?

Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek.



Meclis Genel Kurulu, Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakanlar Kurulu üyeleri yemin edecek.



Meclisin yeni başkanı da Çarşamba günü belirlenecek. Meclis Başkanlığı için gösterilecek adaylar, Salı günü saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek.



Başkanlık seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301 oy aranacak.



Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.



Öte yandan AK Parti Grubu'nun, grup organlarının belirlenmesi için Salı günü basına kapalı toplanması bekleniyor.