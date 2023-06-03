Meclis'te yemin maratonu! En yaşlı üye sıfatıyla oturumu Bahçeli yönetti

28'inci Dönem Milletvekilleri için yemin töreni yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı:

- Türkiye Cumhuriyeti’nin temel harcı hiç kuşku yoktur ki Türk milletinin irade ve istiklal özlemiyle karılmıştır.

Devir teslimin ardından Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekilleri katıldı. Bahçeli'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan milletvekili and içme töreni dolayısıyla Meclis'e geldi. Erdoğan'ı Meclis'te Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu resmi törenle karşıladı. Erdoğan daha sonra yemin törenini izlemek üzere Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da loca yer alan isimler arasındaydı.



Erdoğan salona girdiğinde locada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alkışa eşlik etmedi. Genel Kurul salonunda Erdoğan'ı ayakta karşılayan ve alkışlayanlar sadece Cumhur İttifakı üyeleri oldu.



İstiklal Marşı okunurken de PKK'nın Meclisteki uzantısı olan HDP/Yeşil Sol Partisi vekillerinin ağızlarını bile kıpırdatmadığı görüldü.



Meclis'te yemin töreni en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Birleşimi yöneten Bahçeli, açılış konuşması yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi:





- Bilinmelidir ki, hepimizin ortak paydası Türkiye’dir. Türk milletinin aziz varlığı, bu çatı altında görev alan siz muhterem arkadaşlarıma tevdi ve tevzi edilen vekalet vazifesi tarih huzurunda omuz omuza daha büyük işler yapmamızın istikrarlı şevkine şuur aşılamalıdır. Her anının tarih olduğu biteviye devam bir hayat akışını millet lehine çevirmenin, gelecek nesillere huzurlu, güvenli, gelişmiş, mamur ve müreffeh bir Türkiye’yi emanet etmenin hedefine tek yürek halinde kenetlenmeliyiz. Buluşma potamızın da büyük Türkiye idealiyle pekişip genişlemesini hep birlikte sağlamalıyız.



Bahçeli'nin ardından sırasıyla 600 milletvekili için yemin etme töreni yapıldı.