CHP'de tüm MYK üyeleri istifa etti: Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ile görüştü

CHP’de 28 Mayıs’taki mağlubiyetin ardından seçim değerlendirmeleri sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu’nda değişiklik için ilk adımı attı.

CHP genel merkezinde 4 buçuk saatlik bir MYK toplantısı yapıldı. Kılıçdaroğlu, tüm MYK üyelerinin istifasını kabul etti. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, yeni MYK’da görev almayacağını açıkladı.

- Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Teamüle ve partimizin usullerine uygun olarak, Seçimden sonra yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısından önce, Genel Başkanımıza istifalarını sunmuşlardır.

MYK toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile 40 dakikalık bir görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu, MYK sonrası ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Gazeteci Zafer Şahin, Kaftancıoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na istifa etmemesi gerektiğini, MYK'yı değiştirmesinin yeterli olacağını söylediğini öne sürdü. Kaftancıoğlu’nun, İmamoğlu’nun kurultayda delege yapısını değiştirebileceğini ifade ettiği de iddia edildi. Kaftancıoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile görüşmede İmamoğlu'nun kendisine yakın bir ismin İstanbul İl başkanı olarak atamak isteyebileceğini de gündeme getirdiği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinde ise görüşme talebinin İmamoğlu’ndan geldiği iddialar arasında yer aldı. Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu sadece dinlediği, yorum yapmadığı belirtildi.

Görüşme trafiğiyle geçen CHP MYK toplantısının ardından ilk adım, Parti Meclisi toplantısı olacak. 3 Haziran’da yapılacak toplantının ardından yeni MYK belirlenecek.

- Genel Başkanımız, Yeni Merkez Yönetim Kurulunu Hafta sonu yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından belirleyecektir. Mevcut MYK üyeleri İşlerin aksamaması adına, Yeni MYK belirlenene kadar görevlerine devam edecektir.

Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına "En erken ne zaman kurultaya gidebiliriz bunun çalışmasını yapın" talimatını verdiği de öğrenildi. CHP’nin Parti Meclisi’nin gündemlerinden birisinin sonbaharda yapılması planlanan kurultay olacak.

3 Haziran günü CHP, kapalı grup toplantısı da yapacak. 3 grup başkanvekili ve 1 grup başkanı seçilecek.