TBMM’de 28. Dönem başlıyor! Erdoğan ve Bahçeli TBMM'ye böyle geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni'ne katılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi. Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu karşıladı. Erdoğan, yemin törenini izlemek üzere Genel Kurul salonuna geçti.