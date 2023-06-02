TBMM’de 28. Dönem başlıyor! Erdoğan ve Bahçeli TBMM'ye böyle geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni'ne katılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi. Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu karşıladı. Erdoğan, yemin törenini izlemek üzere Genel Kurul salonuna geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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