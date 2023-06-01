DEVA Partili isimden dikkat çeken açıklama: "Biz olmasak CHP'nin oyu..."

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, CHP dışındaki partilerin Millet İttifakı'na oy kazandırmadığı eleştirilerine karşı çıktı. Ekmen, Deva ve diğer partilerin olmaması durumunda CHP'nin oy oranının yüzde 20'lerde olacağını ileri sürdü.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yenilen altılı masada kargaşa sürüyor.

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, CHP dışındaki partilerin Millet İttifakı'na oy kazandırmadığı eleştirilerine karşı çıktı.

TVnet canlı yayınında konuşan Ekmen, CHP'ye Deva ve diğer ittifak ortaklarının yüzde 5 oranında bir oy kazandırdığını iddia etti. Deva ve diğer partilerin olmaması durumunda CHP'nin oy oranının yüzde 20'lerde olacağını ileri sürdü.

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen’in açıklamaları dikkat çekerken Deva Partisi’nden bir istifa daha geldi.

Deva Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Erol, partinin genel merkezine gönderdiği istifa dilekçesinde “Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” dedi. “Demokrasi adına yapmış olduğum mücadelemde bana yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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