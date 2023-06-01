Altılı Masa resmen dağıldı: İyi Parti'den peş peşe açıklamalar geldi

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden altılı masada çalkantılar sürüyor.

Millet İttifakı’nın bittiğine ilişkin bir açıklama da İyi Parti’den geldi. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Sözcü TV’de Millet İttifakı’nın seçim ittifakı olduğu ve 28 Mayıs’ta bittiğini söyledi.

- Tüm ittifaklar Seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı, seçim bitmiştir. 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir.

İyi Partili Poyraz, bunun bir yorum olmadığını da vurguladı.

- Bununla ilgili ben bazı köşe yazarlarının ve bazı yorumcuların 'İyi Parti seçim bitti, ittifak bitti' diyebilir, bu bir yorum değil, bir teknik durum.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da konuya ilişkin konuştu.

- İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir.

Öte yandan, İyi Parti Başkanlık Divanı toplantısında da ittifakın geleceğinin konuşulduğu öğrenildi. Ancak gerekli görülen konularda ittifak ortaklarıyla iş birliğine sıcak bakılabileceği belirtildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 28’inci dönem milletvekilleriyle de buluşması bekleniyor. İyi Parti'de kurultay hazırlıkları da devam ediyor. 24-25 Haziran'da yapılacak 3'üncü Olağan Kurultay'da, Genel Başkan ile Genel İdare ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.

Kurultaydan önce İyi Parti tüzüğünde değişikliğe de gidilecek. Tüzükte yapılan değişikliklerin, Genel Başkan'ın yetkisini arttırmaya yönelik olacağı öğrenildi.