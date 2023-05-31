Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona eriyor. Kılıçdaroğlu'nun 28'i Meclis'te olmak üzere yaklaşık 40 dosyası raftan inecek. Savcılık, bu fezlekeleri davaya dönüştürürse Kılıçdaroğlu sanık sıfatıyla mahkemeye çıkabilir.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı nedeniyle 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olmadı. Bu nedenle milletvekilliği haklarından yararlanamayacak olan Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı, yeni Meclis'in yemin edip göreve başlamasıyla birlikte resmen kalkacak.

2 Haziran Cuma günü Meclis’te yemin töreninin yapılmasıyla Kılıçdaroğlu’nun 40’a yakın dosyası raftan inecek. Bu dosyaların 28’inin dokunulmazlık dosyaları olduğu biliniyor. Bunlardan 13'ü Cumhurbaşkanına hakaret, üçü ise Cumhurbaşkanına hakaretin yanı sıra iftira, tehdit ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddialarını da içeriyor.

Raftan inecek dosyalar arasında "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" broşürü de yer alacak. Broşürde, Erdoğan ile Fethullah Gülen'in fotoğrafı kullanılmış ve FETÖ ile Ak Parti ilişkilendirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021 yılında buna ilişkin 7 sayfalık fezleke hazırlayıp Meclis'e göndermişti.

Savcılık, bu fezlekeleri davaya dönüştürürse Kılıçdaroğlu sanık sıfatıyla mahkemeye çıkabilir.

CHP Genel Başkanı, 2002 yılından bu yana Meclis’te milletvekili olarak dokunulmazlığa sahipti. Ancak 2016'da Meclis’te yapılan Anayasa değişikliğiyle milletvekillerinin o tarihe olan dosyaları yönünden dokunulmazlıkları kaldırılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun da yaklaşık 60 fezlekesi raftan inmişti. Bu dava ve soruşturmaların büyük bölümü Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandı. Geri kalan davalar ise Kılıçdaroğlu'nun 2018'de yeniden milletvekili seçilmesiyle birlikte durmuştu.

# chp # kemal kılıçdaroğlu # fetö # Fetullah Gülen

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