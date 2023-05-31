AK Parti'den dikkat çeken açıklama: Mehmet Şimşek'in görevi ne olacak?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminden sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına çıkan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bakanlar kurulunun ne zaman açıklanacağını açıkladı.



Peki , Mehmet Şimşek, bakanlar kurulunda görev üstlenecek mi? Ankara’da en fazla konuşulan soruya da yanıt verdi Ömer Çelik, Mehmet Şimşek’in ekonomik sürece katkı vermek için Erdoğan ile görüştüğünü söyledi.



