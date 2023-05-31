Altılı Masa'da seçim bunalımı: CHP'den seçilen milletvekilleri ne yapacak?

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle yola çıkan Millet İttifakı Meclis'te 212 sandalyede kaldı. Millet İttifakı ortağı partilerin genel başkanları da yeni dönemde Meclis'te olmayacak.

28’inci dönem milletvekilliği seçiminin ardından Deva, Saadet, Gelecek ve Demokrat Partili 39 isim CHP listelerinden milletvekili oldu.

Bu partilerin Meclis’te yemin töreninden önce Geçici Başkanlık Divanı’na dilekçe vermeleri ve kendi partilerinin adıyla yemin etmeleri bekleniyor. Ancak bu konuda yemin sonrasının beklenebileceği yönünde görüşler de var.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, Altılı Masa'daki liderler CHP listelerinden giden vekillerin nasıl yemin edeceğine karar verecek.

Diğer 4 partinin vekillerinin CHP’den seçilmiş milletvekili olarak yemin edebileceği de kaydediliyor. Daha sonra herkesin kendi partisinin çatısına geçebileceği görüşü de hakim.

CHP’den Erzincan Milletvekili olarak seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün ne yapacağı konusunda ise şu anda verilmiş bir karar olmadığı ifade ediliyor.

Millet İttifakı’nın geleceğine ilişkin en önemli soru ise ittifakın devam edecek mi, etmeyecek mi?

İttifakın 29 Mayıs sabahı itibarıyla bittiği ve işlevini tamamladığı görüşü hakim...

Altılı Masa'nın seçimdeki öne çıkan vaadi "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e" yönelikti. İş birliği de bu vaad çerçevesinde kurulmuştu. Genel kanı, bu aşamadan sonra bu birlikteliğin bir anlamı olmadığı yönünde. İş birliğinin belki büyükşehirlerde devam edebileceği de söyleniyor...