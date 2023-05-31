Partilerin milletvekili sayıları belli oldu: YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı. Siyasi Partilerin Meclis’teki dağılımı belli oldu. Açıklamayı,YSK Başkanı Ahmet Yener yaptı.
14 Mayıs’ta yapılan Milletvekilliği Genel Seçiminin sonuçları resmen açıklandı. Siyasi Partilerin Meclis’teki sandalye sayısı kesinleşti.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimine katılım oranını da açıkladı. Yener'in açıklaması şu şekilde:
- Seçimlere katılım oranının, yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 olarak gerçekleştiğini, yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandığı görülmüştür.
- Yapılan seçimlerde AK Parti 268, CHP 169, Yeşil Sol Parti 61, MHP 50, İyi Parti 43, Yeniden Refah Partisi 5 ve Türkiye İşçi Partisi 4 milletvekili kazandığı anlaşılmış olur, tüm siyasi partilere ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler kamuoyuna saygıyla sunarız.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
# Ahmet Yener # yüksek seçim kurulu # ak parti # chp # mhp # Yeşil Sol Parti # Yeniden Refah Partisi # türkiye işçi partisi