Partilerin milletvekili sayıları belli oldu: YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı. Siyasi Partilerin Meclis’teki dağılımı belli oldu. Açıklamayı,YSK Başkanı Ahmet Yener yaptı.

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14 Mayıs’ta yapılan Milletvekilliği Genel Seçiminin sonuçları resmen açıklandı. Siyasi Partilerin Meclis’teki sandalye sayısı kesinleşti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimine katılım oranını da açıkladı. Yener'in açıklaması şu şekilde:

- Seçimlere katılım oranının, yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 olarak gerçekleştiğini, yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandığı görülmüştür.
- Yapılan seçimlerde AK Parti 268, CHP 169, Yeşil Sol Parti 61, MHP 50, İyi Parti 43, Yeniden Refah Partisi 5 ve Türkiye İşçi Partisi 4 milletvekili kazandığı anlaşılmış olur, tüm siyasi partilere ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler kamuoyuna saygıyla sunarız.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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