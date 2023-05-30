Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na gönderme

Altılı Masa'nın seçimlerdeki mağlubiyet sonrası iç huzursuzluk derinleşti, masadan istifa sesleri yükseliyor.



Önce masadaki partilerin yönetici kadroları, sonra "evladım" dediği Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hedefindeki isim Kılıçdaroğlu.



İstanbul'un fethinin 570. yıl kutlamalarında verdi bu mesajı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Değişim çağrısı yaptı.

Seçim boyunca Kılıçdaroğlu'nu ekranlarda parlatma görevi üstlenen gazeteci ve sunucuların tavırları da dikkat çekiyor. O isimler de istifa çağrıları yapıyor.



İsmail saymaz "babalara yakışan evlatların önünü açmaktır" başlığı ile bir yazı kaleme aldı. Başarısızlık vurgusu yaptı ve değişimi işaret etti.



Fatih Portakal da seçim mağlubiyeti sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti ve “kan değişikliğine ihtiyaç var” dedi.



Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen ve Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal önceki akşam Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet etmişti.



Değişim için öne çıkarılan Ekrem İmamoğlu'nun siyasetlerinin Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı olması ise dikkat çekiyor. Seçime giden süreçte aynı İmamoğlu hem söylemleriyle hem faaliyetleriyle Kılıçdaroğlu'nu aratmadı.



