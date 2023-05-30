AK Parti'den Onuncu Yıl Nutku videosu

Ak Parti tarafından seçim çalışmaları amacıyla hazırlanan Onuncu Yıl Nutku videosu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçilmesinin ardından gündem oldu. Videoda Ak Parti Hükümeti tarafından yapılan hizmetler Atatürk'ün okuduğu nutuk eşliğinde gösterildi.

Ak Parti tarafından seçim çalışmaları amacıyla hazırlanan Onuncu Yıl Nutku videosu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçilmesinin ardından gündem oldu. Videoda Ak Parti Hükümeti tarafından yapılan hizmetler Atatürk'ün okuduğu nutuk eşliğinde gösterildi.

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