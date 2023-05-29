Kılıçdaroğlu'na tepkiler büyüyor: İstifa çağrıları peş peşe geldi

ABD destekli Altılı Masa seçimi kaybetti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler aynı gece geldi. Yenilgi, CHP ve İyi Parti'de kargaşa yarattı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası açıklamalarına tepki gösterdi.

Baykal, "Diktatör Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeye devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!" ifadelerini kullandı.

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Yardımcılığına aday olarak gösterilen İmamoğlu da dikkat çeken bir açıklama yaptı. İmamoğlu “Unutmayın; "Değişmeyen tek şey değişimdir." Diyerek Kılıçdaroğlu’nu işaret etti.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sonuçların açıklanmasıyla Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu.

- Ben mi yanlış anladım? Sn Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin, kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenlerde bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter..Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin, 13 yıldır umut verdiniz…bizi bu adama mahkum ettiniz.Lütfen şu koltuk sevdalısı, gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın, onurunuzla, gururunuzla istifa ediniz!! Kazananlara bırakın.

Muhalefete yakınlığı ile tanınan ekran yüzleri de başarısızlığa tepkiliydi. Gazeteci İsmail Saymaz katıldığı televizyon programında “Kaybettiğiniz seçimin başarılısı olamazsınız” diyerek Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Bir diğer tepki de Gazeteci Şaban Sevinç’ten geldi. Sevinç, “İstifa etmek erdemli bir harekettir” dedi. Sosyal medyadan yapılan paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Seçmende de tepki vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde ilk açıklamasını yaparken, kapının önünde protestolar vardı. Bir grup genç “Kılıçdaroğlu CHP’yi kurucu değerlerden uzaklaştırdı ve bölücüleri bir araya topladı” diyerek Kılıçdaroğlu^nu istifaya çağırdı.

Genel Merkezi'nin önüne gelen bir vatandaş da, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi ve “Selahattin Demirtaş'ın peşine düşeceğine şehit analarının peşine düşseydin.” ifadelerini kullandı.

İyi Parti’de de durum farklı değildi. Oklar bu kez de Akşener’e çevrildi. İyi Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Meral Akşener'e Twitter üzerinden istifa çağrısı yaptı.

İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Özkan, Twitter hesabından "Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu.. Benden bu kadar…" paylaşımını yaptı.