Kılıçdaroğlu kaybedince onlar da kaybetti: FETÖ'de 28 Mayıs hüsranı

Sandıktan çıkan karar FETÖ'cüleri planlarını suya düşürdü. Firari FETÖ'cülerin dönüş biletleri, çöpe gitti.

Seçim boyunca Kılıçdaroğlu'nu destekleyen FETÖ'cü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrası çirkin bir paylaşıma imza attı.

FETÖ'cü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere 'koyun' diyerek hakaret etti. Şükür, "Biz elimizden geleni yaptik ama siz bilirsiniz..!!" diyerek çukura düşen koyun videosunu paylaştı.

Bir diğer FETÖ'cü Emre Uslu da Twitter hesabından gece boyu kışkırtıcı paylaşımlar yaptı. Batı dilini kullandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör dedi.

Uslu, ilk seçim öncesinde 14 Mayıs tarihli bir uçak bileti paylaşmıştı. Erdoğan'ın kazanması Fetöcülerin Türkiye'ye dönüş biletlerini de yaktı.

Bir diğer hayal kırıklığını da yine Firari Fetöcü olan Adem Yavuz Arslan yaşadı. Arslan, oyların çalındığını iddia etti.