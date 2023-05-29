Kılıçdaroğlu kaybedince onlar da kaybetti: FETÖ'de 28 Mayıs hüsranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte FETÖ'cüler hayal kırıklığına uğradı. Kılçdaroğlu'na umut bağlayanların, biletleri yandı... Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenlere sosyal medyadan hakaret etti... Emre Uslu kışkırtıcı paylaşımlarının dozunu artırdı.

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Sandıktan çıkan karar FETÖ'cüleri planlarını suya düşürdü. Firari FETÖ'cülerin dönüş biletleri, çöpe gitti.

Seçim boyunca Kılıçdaroğlu'nu destekleyen FETÖ'cü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrası çirkin bir paylaşıma imza attı.

FETÖ'cü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere 'koyun' diyerek hakaret etti. Şükür, "Biz elimizden geleni yaptik ama siz bilirsiniz..!!" diyerek çukura düşen koyun videosunu paylaştı.

Bir diğer FETÖ'cü Emre Uslu da Twitter hesabından gece boyu kışkırtıcı paylaşımlar yaptı. Batı dilini kullandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör dedi.

Uslu, ilk seçim öncesinde 14 Mayıs tarihli bir uçak bileti paylaşmıştı. Erdoğan'ın kazanması Fetöcülerin Türkiye'ye dönüş biletlerini de yaktı.

Bir diğer hayal kırıklığını da yine Firari Fetöcü olan Adem Yavuz Arslan yaşadı. Arslan, oyların çalındığını iddia etti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kemal kılıçdaroğlu # Emre Uslu # hakan şükür

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