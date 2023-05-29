Altılı Masa liderleri seçim günü ayrı ayrı kamera karşısına geçti: Akşener belirsizlik mesajı verdi

Seçim sürecinde istifalar ve anlaşmazlıklarla gündeme gelen Millet İttifakı seçim gecesi tam anlamıyla dağıldı. Altılı Masa liderleri, açıklamalar sonrası CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantı sonrası ittifak sessizliğe büründü.

Millet İttifakı seçim gecesi birlikte görüntü veremedi. İttifakın liderleri ayrı ayrı kameralar karşısına geçti. İttifaktan bağımsız açıklamalar yapıldı.

Kılıçdaroğlu "Mücadelemizi sürdüreceğiz" diyerek savundukları programın doğru olduğunu iddia etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise kendi partisinde yaptı açıklamayı. Akşener, Sonuçlardan ders çıkarılması gerektiğini söyledi.

Akşener, Altılı Masa'nın gidişatıyla ilgili belirsizlik mesajı verdi.

Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde toplanan Millet İttifakı basına açıklama yapmadan ayrıldı. Toplantı öncesi liderlerin açıklama yapacağı duyurulmuştu. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren toplantı sonrası, ittifak sessizliğe büründü...