Faik Öztrak'tan seçim açıklaması

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, oy oranlarının ilk önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine çok yüksek açıklandığını ve bu rakamların hızla değiştiğini söyledi.

"Bizim sistemlerimiz çalışıyor. Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var." ifadesini kullanan Öztrak, şunları kaydetti: