Faik Öztrak'tan seçim açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "Bizim sistemlerimiz çalışıyor. Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var" dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, oy oranlarının ilk önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine çok yüksek açıklandığını ve bu rakamların hızla değiştiğini söyledi.

"Bizim sistemlerimiz çalışıyor. Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var." ifadesini kullanan Öztrak, şunları kaydetti:

- İpi göğüsleyebilmemiz için sandık başındaki görevlilerimize yine bir kere daha hatırlatmak istiyorum, sayım sırasında yapılabilecek tüm usulsüzlükleri takip edip, önleyeceğiz. Islak imzalı tutanakların, seçim kurullarına güvenle ulaşmasını sağlayacağız. Birleştirme tutanaklarını takip edeceğiz ve ıslak imzalı tutanakları genel merkezimize hızla ulaştıracağız. Bütün bu işlemler bitene kadar görevimizin başından ayrılmayacağız. Bir daha tekrar ediyorum, balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya kalkışmasın. Aziz milletimiz, anbean doğru bilgileri bizden almaya devam edin. Şu an itibariyle her iki kişiden birinin oyunu almış gözüküyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# seçim # CHP Faik Öztrak

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