CHP'de seçim hesaplaşması: Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediler

CHP'de seçim sonrası ortalık karıştı. Genel merkez önünde toplanan bir grup Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası yönünde sloganlar attı.

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CHP'de seçim hesaplaşması başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrası CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenler CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Toplanan kalabalık sloganlar atmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenlerle CHP Genel Merkezi önündeki partililer arasında arbede yaşandı.

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