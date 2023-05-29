Perinçek'ten Erdoğan'a tebrik mesajı: "Başı dik Türkiye ve Üretim Devrimi yolundaki her uygulamada birlikteyiz"

Perinçek, "Başı dik Türkiye ve Üretim Devrimi yolundaki her uygulamada birlikteyiz. ABD dayatmalarına boyun eğen her uygulamanın karşısındayız." dedi.

Seçmen ABD'nin "Erdoğan'ı yıkın" talimatını dinlemedi. Vatan Partisi Lideri, "Türk milleti, 28 Mayıs 2023 günü ABD planını bozdu." açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğı Perinçek'ten sürece ilişkin önemli açıklamalar geldi. Perinçek önce Eroğan'a tebrik mesajı gönderdi.

- Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi hedef alan küresel plan bozguna uğramıştır. Cumhurbaşkanı seçilmenizi kutlar, saygılar sunarım.

Perinçek, ABD'nin Türkiye'yi devletsizleştirme stratejisinin çöktüğünü söyledi.

- Whasington yönetiminin stratejik hedefi, Türkiye’yi devletsizleştirmektir. 1980 yılından bu yana Türkiye’ye dayatılan programın esası, millî devleti tasfiye etmektir. ABD’nin bu amaçla kullandığı araçlar ise, FETÖ Gladyosu, PKK, Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener yönetimleri, Ümit Özdağların Suriyeli ve Afganlara karşı kışkırtıcı faaliyeti idi. Araçlar yetersiz kaldı.

Perinçek, ABD ile mücadelede yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi.

- Kılıçdaroğlu’nun yenilmesi ve Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması, 28 Mayıs 2023 aşamasındaki başarıdır. 29 Mayıs 2023 günü başlayan yeni aşamada ABD iki ayakla yürüyor.Birinci ayak, Tayyip Erdoğan yönetimini yeniden denetim altına alma siyasetidir. İkinci ayak, cepheden baskı siyasetidir. ABD’nin ekonomik baskı olanakları yanında Ege’den Suriye ve Irak’ın kuzeyine kadar uzanan askerî üsleri de bu siyasetin araçları olarak karşımızda duruyor.

Türkiye'nin önünde büyük zorluklar var. Öte yandan ABD cephesinde de şiddetli çatışmaların yaşanacağı bir süreç bekleniyor. Vatan Partisi Genel Başkanı, "BüyÜk zorluklar, büyük çözümlerin habercisi" diyerek, Vatan Partisi'nin tarihi rolünü anlattı. "Yapıcı muhalefet çizgimiz bellidir" dedi.