İş dünyasından seçim mesajı

İş dünyasından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları geldi.



Seçim döneminin bittiğini hatırlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye için daha çok çalışma zamanı" dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de, belirsizlik ortamının sona erdiğini ifade etti. İhracatta zor bir dönemden geçildiğini belirten Gültepe, "Yeni dönemden umutluyuz" ifadelerini kullandı.



Artık temel meselelerine odaklanma zamanı olduğu söyleyen bir başka isim de İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan oldu.



Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da açıklamasında," Türkiye’yi ikinci yüzyılına daha güçlü taşımak için Cumhurbaşkanlığı kabinemize büyük görevler düşüyor" dedi.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak da, daha fazla üretmemiz gereken bir süreç olduğunu vurguladı. Akkol, "Rekabetçiliğimizin üst seviyelere hızla taşınmasını temenni ediyoruz. Bu temennimizin çalışma hayatımıza odaklanarak ve sosyal diyalog ile birlikte mümkün olacağı inancındayız" dedi.



Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş'ten de bir açıklama geldi. Genel Başkan Ergün Atalay, Erdoğan'ı tebrik eden mesajında, "Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.