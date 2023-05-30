ANKA'nın oyunu boşa düştü: CHP'ye yakın kanallarda yüzler düştü

Seçim üzerinden yürütülen rakam oyunu tutmadı.



Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda veri akışı sürerken CHP'ye bağlı Anka haber ajansı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğuna yönelik rakamlar servis etti.



Anka'dan veri alan Halk Tv, KRT gibi kanallarda da ekrana "Kılıçdaroğlu önde", "Baş başa yarış" başlıkları atıldı. Veri operasyonuyla halk yanıltıldı.



Anka'nın servis ettiği verilerle CHP'ye yakın kanallarda bir ara Cumhur İttifakı Adayı Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları yüzde 50 yüzde 50 olarak görüldü.



Bu sırada veri akışı bir süre Anka'da dururken, Halk Tv'de reklama gidildi.



İzleyicileri yanıltan veri oyunu kısa sürdü. Anka Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu verileri servis etmek zorunda kaldı.